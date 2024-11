„Elu ja surma küsimus.“ Legendaarne Nukufilm on viimases hädas

Majanduslikes raskustes ollakse juba aastaid, näiteks on EPL sellest kirjutanud 2017. aastal. Nüüd aga on tegevjuht Märt Kivi sõnul olukord väga kriitiline. „Võib juhtuda, et lõpetame tegevuse pikemas perspektiivis ära, aga võitleme veel siiski. Püüame inimestega läbi rääkida, kas on võimalik mingeid asju hiljem maksta ja teistmoodi teha. Kui asjad ei laabu, siis jääb tootmine toppama. Praegu on meil käsil Eesti filmi instituudi (EFI) rahastusega projektid, mis on igal juhul vaja lõpuni teha, aga nende kulud on samuti kõvasti tõusnud.“