RETSEPTID | Kaks hõrgutist, mis ajavad isal näo naerule

Suitsusingi-juustupirukas

See juustuküllane pirukas meeldib üldjuhul nii suurtele kui ka väikestele. Kuigi parim on küpsetis ahjusoojalt, on see siiski väga hea ka jahtunult või suisa külmana.

Korraliku koduse lehttainaga tuleb pikalt mässata ja seda on keeruline valmistada, kuid poes müüdavad võiga pärmi-lehttainad on mugavad ja lihtsad käsitseda. Selle sulatamisel tuleb olla ettevaatlik, sest sulanud tainas hakkab toatemperatuuril kiirelt kerkima. See on aga halb, sest kerkima peaks see ahjus, muidu jääb küpsetis hiljem tuimaks ja kõvemapoolseks ega tule nii ilus kihiline. Soovitan sulatada tainast külmkapis, või kui toatemperatuuril, siis hoolikalt sellel silm peal hoida, et saaks kohe tegutsema asuda, kui tainas on peaaegu sulanud.

Kui soovid piruka maitset veelgi täiustada, võid hakkida täidisesse päikesekuivatatud tomateid või hoopis paprikat, teravamate maitsete austajad aga saavad lisada jalapeno pipart.

Kui sul kodus tüümianit ega murulauku pole, siis sobivad ka kuivatatud ürdid või nende segud (nt Provence’i või Vahemere ürdisegu), eriti hea on siin pirukas oregano ehk pune.

Üldiselt on parmesan selline juust, mida ka lapsed armastavad, kuid kui su peres selle fänne ei ole, võid lisada ka täitsa tavalist riivitud juustu. Juustu puhul kehtib reegel, et sellega koonerdada ei tasu – alati võib lisada rohkem, kui retseptis on ette nähtud.

Kes soovib krõbedamat tainast, võib pirukapõhja enne täidise lisamist u 5 minutit küpsetada.

Vaja läheb

400 g (1 pakk) võiga pärmi-lehttainast

1 mozzarella pall (120 g)

200 g (1 pakk) õrnsuitsu sisefilee kuubikuid vm suitsusinki või -kana

tüümianilehti või hakitud murulauku (soovi korral)

3 suurt muna

2 dl (1 pakk) (vahu)koort

soola, pipart

u 100 g parmesani vm tugevamaitselist kõvemat juustu (nt Grana Padano)

Laota sulatatud lehttaina lehed vormi (20 × 30 cm), mis on varem kaetud küpsetuspaberiga. Tõsta tainaplaatide ääred üksteise peale ja vajuta kinni. Suru tainast soovi korral ka 1–2 cm kõrguselt vormi äärtele. Torka tainas tihedalt kahvliga läbi.

Rebi mozzarella tükkideks. Laota mozzarella ja sisefilee kuubikud ühtlaselt tainale ning puista soovi korral peale hakitud murulauk või tüümianilehed.

Klopi munad kahvliga lahti, sega hulka koor ning maitsesta soola ja pipraga. Vala segu vormi piruka peale. Riivi parmesan vm juust ja laota see ühtlaselt kõige peale.