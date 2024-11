KUULA | Siseministeerium: kas täna võib Eesti end turvaliselt tunda?

Kuigi Eesti siseturvalisus on heal tasemel, ei tasu maailma olukorda arvestades ennast uinutada lasta: isegi kui täna on rahulik, siis homme ei pruugi olla. Selleks, et riik ka muutuvateks olukordadeks valmis oleks, tuleb pidevalt tegeleda riskide ennetamise ja maandamisega.