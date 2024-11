Politoloog USAs: kas nüüd võibki demokraatia lõppeda? Võib-olla

öelnud migrantide kohta: „Ameerika on nagu prüginõu. Oleme maailma prüginõu.“ Nädal hiljem korraldati kokkusaamine New Yorgis Madison Square Gardeni areenal, kus soojenduskoomik Tony Hinchcliffe tegi „nalja“, et prügisaar ujub Puerto Rico nimelises ookeanis. Paar päeva hiljem istus kandidaat prügiautosse, mille külje peal olid tema loosungid. Ta väidab, et koomikut ta ei tunne, aga ise kasutas sarnast prügimetafoori.