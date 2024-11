Edward Lucas: eurooplased peavad hakkama USA geopoliitilisi muresid tõsisemalt võtma

Euroopa on suur ja rikas. Venemaa majandus on Itaalia-suurune. Ameerika Ühendriigid vajavad liitlasi. Me suudame seda. Liidrid Pariisis, Brüsselis, Berliinis ja Londonis peaksid meeles pidama need neli fakti, samal ajal püüdes järgmise nelja aasta jooksul hallata transatlantilisi suhteid ja oma julgeolekut.