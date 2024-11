INTERVJUU | Liia Hänni: ärme solgime Eesti põhiseadust, jäädvustades seal Venemaa sõjaretke Ukraina vastu

Põhiseaduse assamblee liige Liia Hänni sõnul on enamus riigikogus esindatud erakondi on läinud kergema vastupanu teed, muutes põhiseadust ja tühistades välismaalaste hääleõiguse, kas siis kõigil või vähemalt Vene kodanikel. See on tema sõnul lugupidamatu suhtumine põhiseadusesse, mis nõuab muutmise vajalikkuse põhjalikku kaalumist ja tõendeid selle vajalikkuse kohta.