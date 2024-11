SÕJARAPORT | Rainer Saks: Hiina president on häiritud Põhja-Korea vägede Ukraina vastu saatmisest, sest kardab uut külma sõda

Hiina jaoks on eelkõige oluline murda USA majanduslik ja eriti sõjaline hegemoonia. Hiina soovib, et tema käed oleksid võimalikult vähe seotud, et säilitada taktikaline paindlikkus selle eesmärgi saavutamiseks.

Venemaa presidendi kõneisik teatas, et president Putinil ei ole plaanis Trumpi valimisvõidu puhul õnnitleda. Ta avaldas, et USA on Venemaa suhtes vaenulik riik, kes sõdib Venemaa vastu. Venemaa tahab anda sellega märku, et presidendi vahetus ei tähenda mitte mingisuguseid muutusi Venemaa välja öeldud positsioonides.