Jah, alati ei ole neid ümberkorraldusi, vist isegi mitte kunagi, reformideks nimetatud või reformi nime all müüdud, kuid oma sisult on need kindlasti reformid olnud. Kõikidele nendele ümberkorraldustele on eelnenud põhjalikud analüüsid, millega püüti jõuda probleemi juureni. Sellest tulenevalt sõnastati, mida ja milleks reformitakse, koostati tegevuskavad ja eeltöö päädis kas siis arengu- või tegevuskavaga. Üks esimestest kandis näiteks nime „Kutsehariduse kontseptuaalsed lähtekohad“.