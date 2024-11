KULTUURIBIIT | Kammermuusik Kaija Lukase playlist

Kaija muusikaõpingud on teda viinud Tallinnasse, Londonisse, Salzburgi, Philadelphiasse. Pärast pikka välismaal oldud aega on Kaijal suur rõõm taas Eestis töötada ning panustada aktiivselt kodumaa kontserdiellu. Kaija on viiuli- ja vioolaõpetaja MUBAs, kaasaegse muusika esitamisele pühendunud Ludensemble’i asutajaliige ning esineb aktiivselt ka Trio Punctum koosseisus (viiul/vioola – flööt – kitarr). Ta naudib kastirattaga sõitu ja tema unistus on võtta koer, kuid enne peab nõusse saama abikaasa…

Oma muusikavaliku kohta ütleb Kaija nii: „Muusikat kuulan palju, seda tuleb uksest ja aknast. Ja kui vinge, et muusika on ka mu igapäevatöö! Ei oskaks kuidagi elada ilma selleta. Igapäevaelus domineerib viiuli abil klassikaline stiil, kuid naudin ka kõikvõimalikke cross-over projekte, loomingulisi üllitisi ja ristumisi. Vaatame siis, mis ma siia kokku panin.“

The King’s Singers „And So It Goes“

Olen suur vokaalansamblite fänn, aegade algusest peale! Võin nõrkemiseni kuulata selliseid kooslusi nagu The Real Group või Estonian Voices, samuti Soome ansamblit Rajatoni.

Valitud laul on seade ansamblile, üle mõistuse ilusa harmoonialiikumisega ja tabab otse südamesse.. Originaali autor on Billie Joel.

Kabin Crew „The Spark“

Hiljutine leid, iiri noorte pop/hip-hop muusika ansambel, mis kasvas välja iganädalastest workshoppidest. Initsiatiiv (ja finantsiline toetus) sellele on tulnud muidugi legendaarselt bändilt U2.

Kui inspireeriv on järgnevatele generatsioonidele võimalusi luua! See laul annab energiat ja tõmbab päeva käima. Nii hoogne noorte energia!

J. Brahms „Two Songs for Voice, Viola, Piano op.91“

Väidetavalt ainuke klassikalise muusika teos (võib-olla on neid siiski veel), mis on pühendatud abielu päästmisele.

Need kaks laulu on pühendatud Johannes Brahmsi lähedasele sõbrale, kelle abielu oli karil. Soov oli, et too saaks neid koos oma abikaasaga esitada ja teineteist taas leida. Kahjuks abielu lagunes…