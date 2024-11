Rokilegend Dee Snider: Vene sõdurid tapsid mu vanavanaisa ta poja silme all. Seetõttu mõistan ukrainlasi ja eestlasi

Vahel juhtub nii, et mõni laul hakkab elama oma elu. USA hevibändi Twisted Sisteri „We’re Not Gonna Take It“ („Me ei lepi sellega“) kuulub 1980-ndate hittide hulka, kuid on teinud läbi põneva metamorfoosi. See laul on leidnud kandepinda popkultuuris ja seda on kasutatud reklaamides. Ameerika Ühendriikide poliitikas on sellest saanud omamoodi hümn, mida on oma kampaaniates kasutanud paljud poliitikud. Seda kasutas ka Donald Trump, kuni Snider tal oma laulu kasutamise ära keelas. „We’re Not Gonna Take It“ on muutunud USA-s protestilauluks, mida kasutavad streikivad õpetajad, ametnikud ja töölised. Seda laulu laulis ka Trumpi ülesköetud rahvamass, kes ründas 6. jaanuaril 2021 Kapitooliumi.