Lauri Laats: Donald Trump läheb tagasi Ovaalkabinetti. Eestil tasub temaga häid suhteid hoida

Arvestades, mis toimus Joe Bideni presidendiks valimise järgselt, võib juba ette aimata, et vabariiklaste ning nende tulihingelised toetajate ootused Trumpi ametiajale on väga kõrgeks kruvitud. Ilmselt on meeleolu suisa eufooriline. Samas on tõsiasi, et jänkide ühiskond on korralikult lõhki käristatud ning eraldusjoon lookleb just mööda poliitilist eelistust.