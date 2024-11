Timothy Garton Ash: Trumpi teise ametiaja esimene ohver on tõenäoliselt Ukraina. Ainult Euroopa suudab katastroofi ära hoida

Kõigist päevadest valis Saksamaa koalitsioonivalitsus just selle, kui ärkasime Trumpi võidu uudiste peale, et hakata lagunema kibeda meelepaha tõttu. Siseneme Euroopa ajaloo uude ja ohtlikku ajajärku, ja kui me ei suuda kuidagi sellele vastu seista, ei jää nõrgaks, lõhestunuks ja vihaseks mitte ainult Ukraina, vaid kogu Euroopa.