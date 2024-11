Anneli Ott: probleem nimega „maapiirkond“. Linnaelanikud ei mõista, milline rõõm on kasvõi paar korda nädalas suhelda

Äsja selgus, et taaskord on 100% Eesti riigile (loe: rahvale) kuuluv äriühing AS Eesti Post, kus omaniku esindajaks on regionaal- ja põllumajandusminister, probleemi ees, kirjade saatmine on kahjumlik ja pole midagi teha, tuleb hinda tõsta ja teenuse kättesaadavust vähendada ning muuta ebamugavamaks.