Võib tulla üllatuslikuna, et maaomanik võiks iseenda eramaal saada parkimise eest trahvi. Esmapilgul võib see tunduda ebaintuitiivne, sest igaühe omand on justkui püha ja puutumatu, mis võiks tähendada omanikule ka õigust parkida oma maal, sõltumata sellest, kuhu ja kuidas võib parkida mujal.