JUHTKIRI | Tallinna abilinnapead Järvmann ja Pereleht, aitab küll maksumaksja rahaga teineteise nöökimisest

Kaarli puiestee kõnnitee on selline lai, kuhu mahuvadki vabalt liikuma jalakäijad, ratturid, tõukeratturid. Miks mitte isegi kastiratturid. Aga selleks, et üks teisele ette ei astuks, on linn nüüd eraldanud ratturid jalakäijatest ja bussiootajatest. Rattatee on muide täitsa korralik – palistatud kenasti äärekividega, omaette kattematerjaliga ja annab jalakäijale selgelt sõnumi, et siin liikleb midagi muud kui ohutu kaaskõndija.