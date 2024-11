POLIITKOLUMNIST | Irja Lutsar: kuhu on kadunud 250 noort arsti, keda Eesti arstide registris pole?

OSKA, aga ka eelnevad raportid näevad tervishoiu valdkonna peamise probleemina arstkonna vananemist kuna 46% arstidest on üle 55-aastased. Arsti elukutses ei pruugi kõrgem vanud aga ka suurem kogemus tingimata kahjuks tulla. OSKA raportist ilmneb, et suur vanemaealiste arstide osakaal on ennekõike tingitud nooremate eagruppide väiksusest. Ehk siis küsimus on, et kuhu kaovad noored arstid?