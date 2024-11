Vernissage galerii sügisoksjonile tuleb üliharuldane Villem Ormissoni töö

Galerii juhataja Kristiina Radevall: „Esitleme oma oksjonil ühtlaselt kõrgetasemelist kunstivalikut, millest peaks endale leidma midagi sobivat iga kunstigurmaan. On heameel, et meil on selline haruldus nagu Villem Ormisson esindatud, tema tööd on üliharuldased ja neid on säilinud vaid mõned üksikud, teos „Pimeda portree“ on oksjonil alghinnaga 195 000 eurot. Lisaks on oksjonitööde seas seekord ka mitu päästetud maali, näiteks nagu Robert Nymani kõige tuntum maal „Tallinna vaade“ ning Johannes Greenbergi tööd „Kaks näitlejat“ ja „Naine valge pearätiga““.