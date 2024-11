SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: venelaste head tuju praeguste arengute üle ei näi vääravat miski

Olukord rindel on raske ja tendents on veelgi raskemaks muutumise suunas, tõdes Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksand Sõrskõi oma telefonikõnes USA Euroopa relvajõudude juhatajale Cristopher Cavolile. Kõige kuumemad suunad on Sõrskõi hinnangul endiselt Kurahove ja Pokrovsk, kus „vaenlane kasutab ära oma ülekaalu arvukuses“.