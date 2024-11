Ihuüksi Võrumaale vaatetorni ehitavast mehest dokfilmi teinud Kullar Viimne: elukindlustus oli mul igaks juhuks tehtud

Võrumaal ihuüksi 19-meetrist vaatetorni ehitavast mehest kõnelev dokumentaalfilm uurib muu hulgas, mida tähendab ühele mehele see, kui ta ei saa oma last ise kasvatada, kuigi väga tahaks. „Minu filmi missioon on avada lastega koos kasvamise teemat läbi mehe pilgu, sest emade lugusid kuuleme me küll, aga mitte nii väga isade omi,“ ütleb režissöör Kullar Viimne.