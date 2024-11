FOTOD | EKA avas omanäolise puitarhitektuuri testmaja

EKA arhitektuuriteaduskonna dekaani Sille Pihlaku sõnul sündis testmaja ehitussektori vajadusest teaduspõhiste andmete järele. „Puit muutub linnaruumis aina olulisemaks ja populaarsemaks, samas on see väliskeskkonnale väga tundlik materjal. Et seda paremini tundma õppida, on meil vaja päris elu tingimustes puidu võimalused ja piirid proovile panna. Sedasi saame me tulevikus võimalikult palju betooni asendada võimalikult vähese puiduga. Meie testmaja toob teadustöö paberilt linnaruumi, mis tõestab ehitusettevõtetele, et innovatsioon on võimalik,“ sõnas Pihlak.

Tallinna linnaarhitekt Andro Mänd lisas, et PAKKu testmaja loob võimalused tuua ehitusse uuenduslikku lähenemist. „Linnaarhitektina näen, et Eestis rakendatakse innovatsiooni sageli küll projekteerimises, kuid ehituses on meil veel peidus suur arengupotentsiaal – levinud on teha asju nii, nagu alati on tehtud. Innovatsioon nii avalikus kui ka erasektoris algab just sellistest pisialgatustest nagu see testmaja siin, mis aitavad meid nügida uuenduste suunas. Oluline on ka, et see maja ei ole ära peidetud kuskile metsade või ladude vahele, vaid asub kesklinnas ning on kõigile näha ja katsuda,“ ütles ta.