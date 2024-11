Maris Lauri: riigieelarve vorm vajab parandamist. See ei tähenda tagasipöördumist vana juurde, vaid kaalutletud valikuid

Tegevuspõhisele eelarvele ülemineku põhjus oli selles, et kulupõhisega ei oldud rahul. Kurdeti selle üle, et see on liialt raamatupidamislik ning et puudub seos erinevate arengukavade ja strateegiatega. Puudub pikem vaade ja keskendutakse vaid ühele aastale.

Nüüd kurdetakse, et tegevuspõhine eelarve ei ole seotud tegelikkusega, et toimivad kaks paraleelmaailma, kus igapäevase raamatupidamisliku kulueelarve kõrval on fiktsioonina loodud tegevuspõhine eelarve, mida keegi ei kasuta ja millest keegi midagi aru ei saa. Et peaks ikka vanale korrale tagasi minema.

Tõsiasi on see, et mõlemal eelarvevormil on eesmärk ja väärtus.

