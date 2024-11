ARVUSTUS | Zuga tantsijate ilma tegev lavastus

Zuga Ühendatud Tantsijad arutlevad uuslavastuses „Ilma“, milleta inimesed kindlasti ei saa ja milleta saada võiksid ning milline on (maa)ilm ja homne ilm – kas see vaimustab või hirmutab? Näidatakse tantsuga ja küsitakse sõnadega – kord on publik vaataja, siis osaleja, „hops“ jälle istuv vaataja, järsku taas liikuv osaleja. Elav dialoog publikuga kestab etenduse algusest lõpuni – võiks öelda, et see on ilma tegev.