Venemaa äriringkonnad on püsinud viimase kahe jooksul püsinud üldiselt vait ka siis, kui lääne sanktsioonid lükkasid reaalsed intressimäärad järsult üles. Viimastel nädalatel on ärijuhid kritiseerinud aga avalikult keskpanga kuberneri Elvira Nabiullinat, kes on olnud oma ametikohal aastast 2013. Väidetavalt soovis ta seejuures sõja algul 2022. aastal tagasi astuda.