Rekordarv töid Allee sügisoksjonil

Oksjon pakub läbilõiget eesti esimese professionaalse kunstniku Johann Köleri loomingust kuni Juss Piho, Kaido Ole ja Merike Estna maalideni. Nimekatest autoritest on esindatud veel näiteks Anton Starkopf, August Albo, Richard Uutmaa, Evald Okas, Eerik Haamer, Endel Kõks, Edgar Valter, Marju Mutso, Ado Lill, Jüri Arrak, Uno Roosvalt, Mari Roosvalt, Malle Leis, Vello Vinn, Agu Pilt, Ivo Lill, Jaan Elken, Sirje Petersen, Peeter Must, Laurentsius, suurema valikuga esmakordselt Richard Kaljo, Valdur Ohakas, Leonhard Lapin ja Mall Nukke. Kõik oksjonitööd on eksponeeritud näitustel galerii mõlemates ruumides (Vana-Viru 11a ja Uus 7). Oksjon toimub 22., 23. ja 24. novembril, oksjonit juhivad Harry Liivrand ja Katre Palm; veebioksjoni pakkumised on aga avatud juba praegu.