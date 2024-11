Tõnis Palts: rumal maksupoliitika viib olukorrani, kus meil ei olegi vaja enam Eesti põlvili surumiseks Putini „abi“

Ei pea olema Einstein, et mõista, et ettevõtete efektiivsuse maksustamine ja tuleviku maksumaksjate arvu vähendamine halvendab eelarve tasakaalu saavutamist tulevikus. Reformierakond on nagu muusikapedagoog, kes viib üliandeka potentsiaalse tulevase helilooja ahastusse, hinnates eelkõige tema noodigraafika väljanägemist interpreteerimise oskuse asemel.