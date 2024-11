SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa pommitab Venemaa territooriumi. Kes oleks sõja alguses osanud arvata, et asjad nii lähevad

Z-kanali andmetel loodavad Venemaa sõjaväelased, et saavad Kurski oblastis asuva Sudža enda kontrolli alla juba novembri lõpuks, aga viimased arengud lahinguväljal seda optimismi eriti ei toeta. Üksustes on suur puudus nii elavjõust kui tehnikast ning z-kanali andmetel on hea ainult see, et Ukraina armeel ei ole hetkel jõudu ära kasutada olukorda, kus teatud rindelõikudes on Venemaa armeel elavjõuga probleeme.