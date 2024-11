PÖFF jätab ukrainlastes pahameelt tekitanud filmi „Kurdid armastajad“ põhiprogrammi alles

Pimedate Ööde Filmifestival on suhtunud alati suure lugupidamise ja poolehoiuga ukraina rahvasse, kes võitleb praegu oma iseseisvuse eest. Lõpetasime Venemaa ja Valgevene riiklikult finantseeritud filmide näitamise juba 2022. aastal ja olime esimene, kes esitles maailma suurimal, Cannes´i festivali turul sõja tõttu pooleli jäänud Ukraina filmiprojekte, et sillutada neile teed rahvusvahelisele turule. Ukraina filmid on moodustanud olulise osa meie festivali programmist ja erand pole ka tänavune 28. PÖFF. Meie kavas on kokku kaheksa Ukrainas toodetud või Ukraina kaastootmisel valminud filmi, lisaks need linateosed, kus puudutatakse Ukraina teemat. Üks sellistest on ka „Kurdid armastajad“, mis on juba ette kütnud üles palju kirgi, ja seda mitte ainult ukrainlaste, vaid ka venelaste ja valgevenelaste seas – ilma et keegi oleks seda filmi veel näinud.

Rõhutame, et tegemist ei ole Vene filmiga – selle autor Boris Guts lahkus Venemaalt pärast täiemahulise sõja puhkemist ja on elanud pagulasena erinevates Euroopa riikides, hetkel Serbias. Ta on võtnud korduvalt sõna Venemaa alustatud sõja ja Putini režiimi vastu. Gutsi eelmine film „Minsk“ põhineb traagilistel sündmustel, mis leidsid pärast 2020. aasta presidendivalimisi aset Valgevenes – see on üles võetud Eestis ja seda on toetanud Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital. Valgevenes ja Venemaal keelatud linateos osales 2022. aastal ligemale 20 rahvusvahelisel filmifestivalil, sealhulgas PÖFFil. Gutsi uus film „Kurdid armastajad“ on 100% sõltumatu film, mis on tehtud oma raha eest – minimaalse eelarvega – ja filmitud Istanbulis rahvusvahelise võttegrupi poolt. Filmi on panustanud ka Eesti autorid – selle kaastootjaks on Eesti stuudio Max-Grip.