Yale’i ülikooli professor: Platon nägi Trumpi ette juba 2300 aastat tagasi. USA-st saab ühe partei riik

Nii nagu teistelgi on minu telefon teisipäeva õhtust värisenud tekstisõnumite tõttu, milles küsitakse, kuidas see sai juhtuda (nagu osa mu sõpru, kolleege ja tuttavaid teab, olin täiesti kindel, et Donald Trump võidab need valimised lihtsalt). Selle asemel et vastata detailselt igale sõnumile, pakun oma seletuse siin.