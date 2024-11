SKANDAALNE FILM PÖFF-IL. Kas „Kurdid armastajad“ levitab Vene sõnumeid?

Neutraalset informatsiooni ei ole. Ei ole olemas ka neutraalset filmi. Kõige olulisem on, et tähenduse filmile annavad vaatajad ja nad ei pruugi olla ühel meelel, sest igaühel on oma kontekst. Meil on PÖFF-i raames tekkinud just taoline tähenduse konflikt vene emigrandist režissööri Boris Gutsi filmiga „Kurdid armastajad“.