SÕJARAPORT | Rainer Saks: Ukraina kahetseb Budapesti memorandumiga sõlmitud otsust. Sõda oleks olemata jäänud

Fox News teatab, et USA president kavatseb nimetada ametisse väga suure autoriteediga eriesindaja, kes hakkab pidama läbirääkimisi Ukraina teemal. Väidetavalt on selleks isikuks pikaajaline Iraani eksperdist diplomaat Brian Hook. See ei ole iseenesest halb ega hea. Selleks et saavutada strateegiline initsiatiiv, oleks kõrge profiiliga eriesindaja väga tõhus instrument.