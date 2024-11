Martin Laine: maailma võimsaim riik on sisenenud ametlikult tõejärgsesse ajastusse

Oskan ilmselt täpselt määrata momendi, kui mõistsin, et vähemalt USA ühiskonnaelus on tõde võitluse valede vastu lõplikult kaotanud. Kui USA tulevane president Donald Trump rääkis presidendidebati ajal, et immigrandid söövad koeri ja kasse, siis USA asepresidendikandidaat J. D. Vance tunnistas CNNis sisuliselt otse, et oli kampaania Haiti immigrantide vastu välja mõelnud, sest tema roll on „rääkida lugusid“, mis puudutavad ameeriklaste hinge.