Üllar Lanno: sünnitusosakondade sulgemise uus laine tuleb ära hoida

Sotsiaalministeeriumi ametnikud lähtuvad ekslikust eeldusest, et sünnitusosakonna pidamine on mõistlik ainult juhul, kui aastas toimub seal vähemalt 300 sünnitust. Selle loogika kohaselt seatakse kahtluse alla lisaks Narva haiglale ka Järvamaa, Kuressaare, Viljandi, Rakvere ja Võru haiglate sünnitusosakondade olemasolu.

Ma ei ole leidnud mingeid tõendatavaid põhjendusi, et 300 sünnituse korral on meditsiiniteenuse tase hea, aga 200 sünnituse korral halb. Kuid olen veendunud, et sünnitusosakonna sulgemine madala sündimuse ettekäändel võib tuua kaasa soliidse üldhaigla taandarengu. Sellega ei nõustuks Narva linna ega ka haigla juhid.