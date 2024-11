Lastetud naised vallutavad lava. „Kuigi tegemist on terava teemaga, ei lähe me lavastuses sõtta, relv vööl“

Uue lavastuse aluseks on üle 30 lastetute naistega tehtud intervjuu ning neid tehes kuulsid tegijad huvitavaid ja ootamatuid lugusid, millest tuli ühtne tervik luua. „On olnud väga põnev panna neid lugusid kandma lavastuse 16 tegelast. Näitlejaid on neli, nii et igaüks kehastab nelja rolli. Koondasime lavastuse temaatika emaks saamise ümber, mis on murranguline hetk, mille järel naise elu kardinaalselt muutub,“ tutvustab Tuula.