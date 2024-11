Liina Lanno: Vana-Vigala kooli sulgemine lööb valusalt kõige haavatavamaid

AS Hoolekandeteenused on alates 2007. aastast töötanud selle nimel, et sulgeda suured institutsionaalsed erihoolekandeasutused ning luua psüühilise erivajadusega inimestele väikesed hubased kodud kogukondades. Kogukond tähendab seda, et nüüd on inimestel, kes varem elasid nö metsa taha peidetult, oluliselt rohkem võimalusi tavaliseks eluks, mille hulka kuulub nii õppimine kui töötamine, muudest võimalustest rääkimata.