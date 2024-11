Kai Realo: jäätmereformist ilma hüsteeriata

Ka jäätmereformi puhul on üks kindel – selle eesmärk on väga hea – saada rohkem jäätmeid kätte sorteerituna, et võimalikult suur osa neist saata ringlusesse uuesti toorainena. On arulage põletada või prügimäele viia materjale, mida saab uuesti kasutada. Juba mu vanaisa tegi mulle selgeks, et rikkaks ei saa mitte see, kes palju teenib, vaid see kes vähem raiskab. Ja see, mida meie ühiskonnana täna teeme, on tohutu raiskamine.