Vandeadvokaat: kas tahtevastane suguakt on vägistamine või „okei suhtlusviis“?

Euroopa Liidu Põhiõiguste Agentuur tegi 28 Euroopa Liidu liikmesriigis uurimuse, mille kohaselt on iga kolmas naine vähemalt kord elus kannatanud füüsilise ja/või seksuaalse vägivalla all ning iga teine naine on sattunud seksuaalse ahistamise ohvriks, sealjuures iga viies naine viimase aasta jooksul enne uuringus osalemist.