Märt Meesak: bürokraatia väiklus on jõudnud absurdini

Kord on kellegi kanade munad suuremad kui pakendil, kord on keegi taotlusel tegemata jätnud linnukese, jäädes toetusest ilma, kord ei vasta kanade õueelu ruuminõuetele, ehk siis väljas kanad justkui piinlevad.

Oleme jõudnud absurdini ja see vastik väiklus pritsib välja Eest riigi bürokraatia paisest aina rohkem. On ilmselge, et see ei saa jätkuda.