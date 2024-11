Omajagu vastukaja on saanud Venemaal tehtud fotod, kus väidetavalt on Krasnojarski raudteel olev ešelon, millel on Põhja-Korea liikuvsuurtükk M1989 Koksan. Sellise liikuvsuurtüki võimalik rindele viimine näitab Venemaa armee probleeme liikuvsuurtükkidega 2S7 Pion.