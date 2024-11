KULTUURIBIIT | Muusik Aneti playlist

Anett on laiemale publikule enim tuntud kui Eesti Laulu finalist Frediga koos esitatud ballaadiga „Write About Me“ ning ka „Laula mu laulu“ telesaate viimase hooaja osalisena. Aneti viis aastat tagasi ilmunud lühialbum „All Over Again“ sai alguse singlist „Don’t Pretend“, mille kaasautoriteks NOËP ja Jonas Kaarnamets. Tänaseks on Anett pärjatud mitme Eesti Muusikaauhinnaga, andnud viimase viie aasta jooksul välja EP ja kolm täispikka albumit

Anett ütleb oma muusikavaliku kohta nii (kuulata saab ka siit):

Nao „Wildflowers“

Nao hääl on mind võlunud alates sellest kui kuulsin esimest korda tema lugu „Another Lifetime“ 2018. aastal. Tema hääl ja lüürika - ta vajutab õigete nuppude peale. Hiljuti andis ta välja ka loo „Wildflowers“, mille on produtseerinud Detonate, kes on kaas-produtseerinud mitu minu lemmiklugu, nagu näiteks Olivia Dean „Danger“. Tema käekiri muusikas on detailideni läbimõeldud, aga samas nii õhuline.

Charlotte Day Wilson „Strangers“

Charlotte Day Wilsoni repertuaaris on nii palju lugusid, mida tahaksin välja tuua. Siia aga valisin loo, mis juhatab sisse tema albumi „ALPHA“. See album on pikalt olnud üks kahest albumist, mis mul on Spotify’s alla laetud. Kuna unustan sellistele asjadele nagu muusika alla laadimine tavaliselt õigel ajal mõelda on kujunenud kuidagi nii, et see album teeb kõrvaklappides tiire lennu ajal...

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

Jordan Rakei „Mad World“

...ja kui kuskile kohale jõuan, läheb tavaliselt peale Jordan Rakei album „Origin“. Naudin nii väga seda, kuidas muusika mingit tunnet, kohta või inimest endas kaua-kaua peita võib. Selle albumiga on mul kohe nii palju ägedaid reisimälestusi ja hetki silme ees, mis annab selle albumi headusele minu jaoks pisikese emotsionaalse lisakihi juurde.

Olivia Dean „Time“