PÜHAPÄEVAKOLUMNIST | Liisa Pakosta: kas isadel on õigusi?

Päris jube on aga tõmmata paralleeli Vene agressorriigis parasjagu käiva „pereaasta“ propagandaga, mis üritab juurutada eesti väärtusruumist midagi sootuks erinevat – no et naised muudkui sünnitagu ja kasvatagu lapsi ning et meeste ülesanded olevat midagi muud. Sellisele vene propagandale tuleb põhimõtteliselt vastu seista ja ma väga-väga loodan, et Slaavi Põhikoolis toimunud vahejuhtum ei ole kuidagi seotud Venemaa „pereaastaga“.