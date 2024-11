Skandaali sattunud filmi režissöör Boris Guts: olen saanud palju ähvardusi, ukrainlased pole filmi näinudki

Skandaalse filmi „Kurdid armastajad“ režissöör Boris Guts (44) käis PÖFFil enda filmi tutvustamas – esmalt ajakirjanikele, seejärel pühapäeva õhtul filmi maailma esilinastusel publikule. Intervjuu eel toimunud pressikonverentsil mõistis Guts Venemaa agressiooni hukka, märkis, et kogu film on usumetafoor patuste karistamisest. Ta mainis ka, et Venemaalt ei ole ta enda filmide tegemiseks raha kunagi saanud ja kodumaale naastes pandaks ta ilmselt pikaks ajaks vangi.