Urmo Soonvald: Katri Raik ja Olaf Scholz – Vene režiimi, Putini ja sõja õigustajad

Tõsi, igale tegevusele on võimalik vaadata mitme nurga alt ja erineva temperatuuriga, aga julm Ukraina sõda on õpetanud, et pooltoonid, empaatia ja silmaklappidega maailmale lähenemine teenib vaid Venemaa, Putini ja tema alustatud sõja legitimeerimist. Ma mõistan, et poliitiline võim on magus ja koha kaotamine võrdub emotsionaalselt maailma lõpuga, aga me elame üha enam väärtuste ajastus. Me nõuame ja ootame, et äsja USA 47. presidendiks valitud Donald Trump lähtuks väärtustest, õigus- ja õiglustundest, aga samal ajal ulatame Narvas ja Berliinis sõbrakäe ajastu suurimale mõrvarile.