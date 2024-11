Toomas Alatalu: räägitakse taas. Aeg, mil Putinile ei helistatud, oligi ootamatult pikk

Samas tuli kirjutades järsku ette – kes seda mõistet „kollektiivne Lääs“ esimesena kasutas – kas Ukraina toetajad või – irvitades Kreml? Sest tõesti on tegu paraku erilise kollektiiviga, kus ühed ei täida aastakümneid endile võetud kaitsekohustusi ning kelle liikmed täidavad samamoodi ehk suvaliselt ja endale kasulikke kõrvalteid otsides agressorile kehtestatud sanktsioone. Elluviidav kogusumma on mõistagi muljetavaldav ja protsess on jätkunud, ent karmiks sõnumiks kõigile sai ühel päeval ilmnenud tõik, et koalitsiooni nõrgimaks lüliks on tegija nr.1 ehk USA valitsus.