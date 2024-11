USA PÄEVIK | Ameerika riigiametnikud värisevad. Kaht kolmandikku neist ootab koondamine

Donald Trump pole veel ametlikult ametisse astunud, aga juba on ta oma tulevast valitsust kokku panemas. Trumpil on oma valitsuskabineti koostamisel kaks peamist probleemi. Arusaadavalt on seal tema toetajad. Aga kõigile toetajatele kõrgeid ametikohti ei jagu – see on esimene probleem.