Elupõline giid Sirje Lefebvre: alguses oli ikka täielik kino!

Kuigi 30 aastat Prantsusmaal giidina töötanud Sirje Lefebvre (73) saabub kohtumispaigale otse tööreisilt, ei peegeldu tema näos vähimatki väsimuse jälge. Silm särab ja jutt sillerdab nagu kevadine ojake päikese käes: kui üks tore lugu lõpeb, siis algab kohe teine. Pikkade aastate jooksul on Lefebvre ilma ja inimesi näinud nii palju, et võiks mitu raamatut kirjutada. Oleksid need alles lustakas lugemine! Kino on saanud nii, et vähe pole.