Indrek Tiigi: miks me ei lase vabaturul toimida? Nagu Nublugi laulab, oleme vist magama jäänud

Statistikaameti prognoosi kohaselt jätkub Eesti rahvaarvu vähenemine jõudsalt – aastal 2085 oleme 1,2 miljoni peal. Samas tempos tõuseb maailmas inimeste arv, jõudes selleks ajaks erinevate prognooside kohaselt kümne miljardi kanti. Me ei tohi tukkuma jääda - Eestist on saanud kõrgete hindadega riik ning see nõuab rahvusvahelise konkurentsivõime säilitamiseks erimeetmeid.