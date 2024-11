Indrek Tiigi: üksteisel juukseid lõigates me jõukaks ei saa, sest juuksureid on tööl palju, aga bürokraatia ei vähene

Värsked uudised Ameerikamaalt ütlevad, et sealset ebaefektiivsust hakkab välja juurima vastne riigiametnik Elon Musk. Ka Eestit kimbutab riigipalgal olevate inimeste rohkus. Piltlikult öeldes – üksteisel juukseid lõigates me jõukaks ei saa, sest juuksureid on tööl palju, aga bürokraatia ei vähene. Oluline osa lahendusest on ka kiirkorras lõpetada riigiettevõtete konkureerimine eraettevõtetega.