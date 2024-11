POLIITKOLUMNIST | Margit Sutrop: agressorriikide kodanike valimisõiguse kaotamine toetab, mitte ei pidurda lõimumist

Praegu on tekkinud lootus, et parlamendis leitakse üksmeel ja põhiseadust muudetakse nii, et juba järgmistel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel agressorriikide Venemaa ja Valgevene kodanikud enam hääletada ei saa. Agressorriikidelt hääleõiguse äravõtmist on läbi erinevate eelõude esitamise pooldanud 85 saadikut. Vastu on vaid Keskerakond. Vaidlus käib veel selle üle, milline peaks olema põhiseaduses valimisõigust määratleva paragrahvi 156 lõike 2 muudetud sõnastus.