Karl Sander Kase: vajadus pensioniea tõstmiseks kaoks, kui looksime võimalused ja eeldused tööturul osalemiseks

Pensioniea tõstmine ei ole kunagi populaarne. Inimestel on ootus, et pärast aastaid panustamist ja pingutamist oleks neil võimalus tööturult lahkuda. Samas on selge, et vaadates meie demograafilist trendi on tööjõu järele selge vajadus. Massilise sisserändega seda probleemi lahendada ei tohi ning küsimus ongi selles, kuidas võimaldada kauem töötamist neil, kes seda soovivad ja tahavad.