Karin Bachmann: tulevikulinnad vajavad „tänavalapsi“! Tänaval mängiv laps on märk möödujale usaldatavast keskkonnast

„Autode ülemvõim on muutnud laste mängu vanematele tööks, kes peavad oma laste aega sisustama, neid mänguväljakutele ja mängukohtumistele sõidutama ning seal valvama,“ tõdeb The Atlantic eelviidatud artiklis. Me elame suhteliselt kõige turvalisemal ajal üldse, kuid samas sisendatakse lastele rohkem hirme kui kunagi varem.

Igasugune väiksemgi risk võrdsustatakse automaatselt ohuga. See kõik peegeldub eriti teravalt laste mänguväljakutel, mis on ohutustamise käigus polsterdatud nii igavateks, et lapsed neil aega veeta ei taha. Linnast linna ja riigist riiki korduvad mänguvahendid ammendavad end kiiresti ja kui laps asub oma fantaasiat rakendama ja mänguvahendi piire katsetama (liumäest selg ees üles ronima vms), saab ta kohe kas pahandada või on tootja juba mänguvahendil igasuguse teisitikasutuse tõkestanud.